تفاصيل انفجار وحريق منصة غاز في المكسيك: مقتل شخصين وفقدان ثالث

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل شخصين وفقدان ثالث في الانفجار الذي أعقبه حريق أمس الجمعة، في منصة لاستخراج الغاز في خليج المكسيك، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مدير شركة «بتروليوس مكسيكانوس» المملوكة للدولة في المكسيك، أوكتافيو روميرو، في تسجيل فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن «شخصين لقيا مصرعهما وفقد ثالث».

وأضاف أن الضحايا موظفون في شركة خارجية كانت تنفذ أعمالا على المنصة.

وقالت الشركة في بيان إن 328 شخصا كانوا يعملون على المنصة وجرى إجلاء 321 منهم.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، تحدث في مؤتمره الصحافي اليومي عن «مفقودين»، من دون أن يذكر تفاصيل.

وعرض الرئيس المكسيكي صورا لعمود من اللهب والدخان على المنصة قبالة سواحل كامبيتشي وتاباسكو جنوب شرق البلاد، وقال إن «رجال الإطفاء والبحرية المكسيكية يعملون في الموقع».

وفي 24 فبراير الماضي، أصيب عشرات العمال بحروق في حريقين في ولاية فيراكروز المكسيكية، كما تعاني البنى التحتية للشركة العامة أيضا من عمليات سرقة للوقود.