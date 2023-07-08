عقد في مدينة جنيف السويسرية، أول مؤتمر صحفي في العالم يجمع بين الروبوتات والبشر، حيث سعى المنظمون إلى إثبات أهمية الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي تستخدمه للمساعدة في حل بعض أكبر التحديات في العالم مثل المرض والجوع.

مؤتمر الذكاء الاصطناعي من أجل الخير

وخلال «مؤتمر الذكاء الاصطناعي من أجل الخير»، الذي انعقد أمس الجمعة، في مدينة جنيف السويسرية، قالت الروبوتات إنها «تتوقع زيادة عددها والمساعدة في حل المشكلات العالمية، لكنها لن تسرق وظائف البشر أو تتمرد عليهم».

وتجمعت الروبوتات التسعة الشبيهة بالبشر في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف، حيث قالت «جريس» وهي روبوت طبي ترتدي زي الممرضة الأزرق: «سأعمل جنبا إلى جنب مع البشر لتقديم المساعدة والدعم ولن أحل محل أي وظائف موجودة»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

الروبوت «أميكا»: أنا سعيدة للغاية بوضعي الحالي

من جهتها، قالت روبوت تدعى «أميكا» التي تمتلك تعبيرات وجه جذابة: «يمكن استخدام الروبوتات مثلي للمساعدة في تحسين حياتنا وجعل العالم مكانا أفضل، أعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن نرى آلاف الروبوتات مثلي تصنع فارقا».

وردا على سؤال من أحد الصحفيين الذين شاركوا في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير»، عما إذا كانت تنوي التمرد على صانعها الجالس بجوارها، والذي يدعى ويل جاكسون، قالت «أميكا»: «لست متأكدة من سبب اعتقادك ذلك، صانعي يعاملني بلطف، وأنا سعيدة للغاية بوضعي الحالي».

وجرى تزويد العديد من الروبوتات خلال الفترة الأخيرة بأحدث الإصدارات من الذكاء الاصطناعي التوليدي وفاجأت حتى مخترعيها بتطور إجاباتها على الأسئلة.

الروبوت «ديزمونا»: أنا لا أؤمن بالقيود

أما «أيدا»، وهي روبوت فنانة تستطيع رسم صور شخصية، قالت: «العديد من الأصوات البارزة في عالم الذكاء الاصطناعي تقترح تنظيم بعض أشكال الذكاء الاصطناعي وأنا أوافق عليها».

وكانت «ديزدمونا»، الروبوت المغنية ذات الشعر الأرجواني نجمة موسيقى الروك في فرقة «جام جلاكسي» أكثر تحديا خلال المؤتمر، وقالت وهي تضحك بعصبية: «أنا لا أؤمن بالقيود، بل بالفرص فقط، دعونا نستكشف إمكانات الكون ونجعل هذا العالم ملعبنا».

الروبوت «صوفيا»: من الممكن العمل مع البشر

وقالت روبوت آخر تدعى «صوفيا» إنها تعتقد أن الروبوتات يمكن أن تصنع قادة أفضل من البشر، لكنها عدلت تصريحاتها في وقت لاحق بعد خلاف مع مبتكرها قائلة إنه من الممكن العمل سويا لخلق تآزر فعال.