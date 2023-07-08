وفاة مهندس شاب في حادث بالمنوفية بعد تخرجه بأسبوعين

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية عرب الرمل بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، بعد مصرع شاب يدعى عبدالرحمن محمد في حادث سير، عقب أسبوع من تخرجه من المعهد العالي للهندسة.

بالانتقال من قوة أمنية بمركز بنها والفحص، تبين مصرع الشاب عبدالرحمن محمد خريج المعهد العالي للهندسة مقيم بقرية عرب الرمل، إثر اصطدام الدراجة البخارية بإحدى السيارات أمام قرية ميت عاصم بمحافظة القليوبية، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجار استخراج تصاريح الدفن لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في القرية.

مصرع مهندس شاب في حادث

وأكد محمد توفيق، أحد أصدقاء الشاب المتوفى، أن الحادث كان بدراجة نارية على أحد طرق محافظة القليوبية، مشيرا إلي أنه موجود في المستشفي رفقة أسرته لإنهاء كافة الإجراءات القانونية والحصول علي تصريح الدفن، مشيرا إلى أنه سيتم الانتقال بعدها إلى قرية عرب الرمل بقويسنا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

حزن في عرب الرمل بقعد وفاة شاب في حادث

وأضاف «توفيق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجميع في حالة حزن كبيرة بعد وفاة «عبدالرحمن»، مؤكدا أنه تخرج قبل أيام قليلة وكان سعيدا بتخرحه وإنهاء دراسته، مؤكدا أن القرية بالكامل حزينة على وفاته لأنه كان شابا مكافحا ومجتهدا ومحبوبا من الجميع في القرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية خبر وفاة الشاب عبدالرحمن محمد والذي توفي بعد تخرجه بأسبوع من المعهد العالي للهندسة، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي ودعوات أن يتغمد الله الفقيد بالرحمة ويلهم أهله وذوية الصبر والسلوان.