محافظ المنوفية ووزير الاتصالات يفتتحان مكتب بريد قويسنا الجديد

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، مكتب بريد قويسنا الجديد، في إطار تنفيذ خطة البريد المصري الاستراتيجية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة متميزة ومميكنة.

افتتاح مكتب بريد قويسنا الجديد

وأُنشئ المكتب على مساحة 100 متر، ومكون من ثلاث طوابق لخدمة المواطنين، وتفقد الوزير والمحافظ انتظام سير منظومة العمل بالأقسام المتنوعة ومستوى أداء الخدمات، واستمعا لشرح تفصيلي للخدمات التي يقدمها المكتب البريدي للجمهور، والتي تضم خدمات مصر الرقمية إلى جانب كل الخدمات البريدية والمجتمعية والمالية المتكاملة، ومنها صرف المعاشات وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وخدمات التوفير البريدية وغيرها.

خطة تطوير مكاتب البريد

وخلال الجولة، أشاد محافظ المنوفية بالجهود التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتجهيز المكاتب البريدية، والعمل على تطويرها، فضلاً عن دعمها بالأدوات والتقنيات الحديثة، وحرصها على تدريب قدرات العاملين بتلك المكاتب بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ حرص الدولة المصرية على تطبيق أحدث آليات النظم الإلكترونية المتطورة، لتقديم عدد من الخدمات المميكنة في مختلف المجالات، للارتقاء بجودة الخدمات وخلق مجتمع رقمي آمن.

وأشار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن أعمال التطوير التي تشهدها مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير مختلف القطاعات البريدية، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح، أن مراكز الخدمات البريدية المتكاملة تعد واجهة لتلبية احتياجات المواطن للحصول على كل الخدمات الحكومية بسهولة ويسر في كل مكان، تنفيذاً لخطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي.