ارتفاع نسبة توريد القمح إلى الشون والصوامع في المنوفية

تستمر الصوامع والشون في محافظة المنوفية، في استقبال توريد القمح ومن المزارعين والتجار، حيث ارتفعت نسبة التوريد إلى أكثر من 95% حتى الآن من المستهدف، مع استمرار التوريد، حيث يحصل المزارعين على القيمة المالية التي تبلغ 1500 جنيه للأردب خلال 48 ساعة فقط مع تذليل العقبات أمام الموردين تسهيلا عليهم بتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

توريد القمح حتى نهاية الشهر

قال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، إن توريد القمح مستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل من التجار والمزارعين في الصوامع والشون المنتشرة في جميع مدن المحافظة، مشيراً إلي أن نسبة التوريد تقارب 95.5% من المستهدف في محافظة المنوفية.

ارتفاع نسبة توريد القمح

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، غي تصريحات خاصة ل الوطن، أن الوعي الكبير من المواطنين ساهم في ارتفاع نسبة توريد القمح بشكل كبير، مؤكداً أن المستفيد من توريد القمح هم المواطنين ويتم تقديم لهم القمح في صورة خبز من جديد ويكون مدعم من الدولة.

وأوضح، أن المحافظة بدأت زراعة الذرة وبعص المحاصيل الأخري في مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة زراعة كافة المحاصيل من قبل اللجان المشكلة في جميع الإدارات الزراعية.