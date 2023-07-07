تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على 6 ملايين من المواطنين في المنوفية

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من مواطنين بالمنوفية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للواقعة.

تفاصيل واقعة المستريحين في المنوفية

وعن تفاصيل الواقعة التى شهدتها محافظة المنوفية، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة من عدد من المواطنين مقيمين بالمنوفية، يفيد تضررهم من شخصين لتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنّهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

تحريات عن النصب على المواطنين في المنوفية

وتوصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة أن 2 من مالكي إحدى شركات التجارة والاستثمار العقاري، مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين الكوم في المنوفية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهما على أرباح متفق عليها فيما بينهم، ما مكنهما من الاستيلاء على 6,4 مليون جنيه من المبلغين وتوقفا عـن سداد أصول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها

كما تبين من خلال تحريات رجال الشرطة وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وتم ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله المحامي أن المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».