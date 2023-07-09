مواقيت الصلاة اليوم الأحد.. العشاء في الشرقية 9:32 مساءً

استعرضت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات الأخرى وعدد من العواصم العربية والتي سجلت زيادة دقيقة واحدة أو تراجع أخرى مقارنا بمواعيد الفروض الخمسة أمس السبت.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، فيما يلي، مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9-7-2023، بينها موعد صلاتي المغرب والفجر، وذلك في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواعيد الصلاة اليوم الأحد 9 يوليو، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:36 مساءً.

أذان المغرب: 7:59 مساءً.

أذان العشاء: 9:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:08 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:37 مساءً.

أذان المغرب: 8:00 مساءً.

أذان العشاء: 9:35 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:28 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:26 مساءً.

أذان المغرب: 7:50 مساءً.

أذان العشاء: 9:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:27 صباحا

أذان الظهر: 12:55 مساءً.

أذان العصر: 4:20 مساءً.

أذان المغرب: 7:44 مساءً.

أذان العشاء: 9:10 مساءً.

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:12 صباحًا.

أذان الظهر: 01:00 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 8:01 مساءً.

أذان العشاء: 9:35 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:16صباحًا.

موعد أذان الظهر: 01:00 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:58 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:17 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 01:05 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:44 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:08 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:41 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:32 صباحًا.

أذان الظهر: 12:54 مساءً.

أذان العصر: 4:14 مساءً.

أذان المغرب: 7:40 مساءً.

أذان العشاء: 9:04 مساءً.