عاجل.. «الجنايات» تقضي بإعدام المتهم بقتل سهير الأنصاري

قضت الدائرة العاشرة جنايات، بمحكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، بإعدام المتهم بقتل سهير الأنصاري المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الخير» وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.

وصدَر الحكم برئاسة المستشار حسن علي عبدالحي أبو زهرة، وعضوية المستشارين أمير عبدالرحمن عبدالمجيد أبو العز وخالد سعد الدين الشيخ أحمد رجب.

وكانت نيابة دمنهور قد انتهت من التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات استئناف إسكندرية، وأحالت المتهم للمحاكمة الجنائية.

وحسب ما جاء في أوراق القضية، قيام المتهم بقتل المجني عليها «سهير الأنصاري» المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة العمل الخيري في دمنهور» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لسرقتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

إخطار بالعثور على جثة سيدة مسنة مجهولة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة دمنهور إخطارًا من غرفة عمليات شرطة البحيرة، يفيد بعثور عدد من الأهالي على جثة لسيدة مسنة مقتولة وملقاة خلف مبنى جامعة على الطريق الزراعي بدائرة شرطة، في ظروف غامضة، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبتقنين الإجراءات، تمّ الوصول إلى مرتكب الواقعة واعترف بارتكاب جريمته بدافع السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.