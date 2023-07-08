حملات مكثفة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومكافحة الآفات بالدقهلية

أكد الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، تشكيل لجان لمنع التعدي والحفاظ على الرقعة الزراعية ومتابعة المتغيرات المكانية وإزالتها في المهد، وتشكيل غرف عمليات بالإدارات الزراعية، والتأكيد على ضرورة تحري الدقة في حصر المحاصيل الصيفية، خاصة المساحات المنزرعة أرزا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد أي حالات تعد بسبب استمرار الحملات المكثفة.

حملات مكثفة للقضاء على الآفات الزراعية بالدقهلية

وشدد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في بيان، على ضرورة تعاون مهندسي المكافحة ورؤساء المكاتب بالجمعيات الزراعية مع المزارعين باستمرار حملات مكثفة للقضاء على آفة دودة الحشد، والتي انتشرت مؤخراً في زراعات الذرة، إضافة إلى حقول التكثيف المحصول لتحميل المحاصيل الاستراتيجية الاقتصادية الذرة شامية صفراء على فول الصويا ومحصول السمسم على محصول القطن، لرفع العائد الاقتصادي للمزارع من نفس وحدة المساحة دون الإضرار بالمحصول الأساسي.

هدف التكثيف المحصولي تقليل واردات الزيوت

وبحسب البيان، يهدف التكثيف المحصولي للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، للمساهمة في تضييق الفجوة الكبيرة بين المستهلك من الزيوت والمنتج المحلى وتقليل واردات الزيوت، وكذلك تعظيم العائد من وحدة المساحه بنسبة قد تزيد عن 125%، خاصة أن المحاصيل الزيتية من أهم المحاصيل الاستراتيجية، وأحد عناصر الانتاج الهامة التي تدخل في العديد من الصناعات.