«فاكهة الغلابة» تنتج أغلى أنواع الزيوت بالوادي الجديد.. اللتر بـ800 يورو

يصف أهالي محافظة الوادي الجديد نبات التين الشوكي بـ«فاكهة الغلابة»، وخاصة خلال فصل الصيف والذي يعد من النباتات التي تنمو في صحراء مصر الغربية بشكل مميز جداً والتي تتحمل درجات الحرارة القاسية، حيث اهتمت محافظة الوادي الجديد في الآونة الأخيرة الاهتمام بزراعته لإنتاج زيت التين الشوكي والذي يعد من أغلى أنواع الزيوت.

زراعة 60 فدان تين شوكي في الوادي للجديد

قال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه مع إقبال الدولة على استصلاح ملايين الأفدنة وزيادة إنتاجية المحاصيل المربحة والتصديرية يأتي التين الشوكي كأهم محصول استراتيجي دخل إلى محافظة الوادي الجديد إذ تم تدشين مشروع زراعة وإنتاج الزيتون على مساحة 1000 فدان، إذ تمت زراعة 400 فدان كمرحلة أولى تمثل 75 ألف شجرة زيتون من إجمالي 145 ألف شجرة، فضلا عن مشروع إنتاج التين الشوكي بالمحافظة على مساحة 60 فدانا؛ لإنتاج زيت التين الشوكي والذي يعد من أغلى الزيوت الطبيعية سعرا.

عائد اقتصادي كبير من زراعة التين الشوكي في الوادي الجديد

وأضاف الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أنه بناءً على توجيهات محافظ الوادي الجديد انطلقت المرحلة الأولى لزراعة 60 فدانا من التين الشوكي والذي يمتاز بأنه غير مستهلك لمخزون المياه الجوفي مقارنة بالأشجار الأخرى وذو عائد اقتصادى سريع ومرتفع وغير مكلف ومستقبله رائع إذا توافرت الصناعات والأنواع غزيرة الإنتاج منه، بالإضافة لإمكانية استغلاله كسياج أو كمصدر للرياح ومكافحة التصحر بالمحافظة.

إنتاجية عالية من الأفدنة مع بداية زراعة محصول التين الشوكي

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن إنتاج التين الشوكي فى العام الأول من زراعته لن يكون ذا عائد اقتصادي جيد ولكن خلال العام الثاني يكون إنتاجه مربحاً حيث تنتج الـ 5 أفدنة حوالي 5 آلاف قفص بمعدل 1000 قفص للفدان حيث يمكن زراعته في أي وقت من العام، ولكن يعتبر أنسب وقت لزراعته بداية من شهر أبريل حتى شهر سبتمبر حيث يتحقق بهذه الفترة النمو الجيد للنبات، ويتم الحصاد خلال شهرى يوليو وأغسطس إلا أن بشائر المحصول تأخرت من 20 يونيو إلى 15 يوليو هذا العام بسبب التغيرات المناخية.

يباع لتر زيت التين الشوكي بـ800 يورو

وأشار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن استخلاص الزيوت من التين الشوكي يعد من أغلى أنواع الزيوت المستخلصة والذي يدخل في مستحضرات التجميل والصناعات الطبية والدوائية، وعليه طلب تصديري عال، والذي يقدر سعر اللتر الواحد منه ما يعادل 800 يورو، ويتم إنتاج زيت التين الشوكي من طن واحد من التين الشوكي، كما يتم الاستفادة من المخلفات الناتجة عن استخلاص الزيت في إنتاج الأعلاف غير التقليدية للمواشي والحيوانات.