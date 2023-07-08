إزالة سور بلكونة من عقار بحي المنتزه بالإسكندرية.. خطر على المواطنين

قال اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه بالإسكندرية إن وحدة الإزالة الفورية بالحي قررت إزالة سور بلكونات تمثل خطورة على أرواح المارة بالعقار الكائن بشارع أحمد محسن مع شارع أمين حسونة بمنطقة السيوف شماعة بالدور السادس وسطح الدور السابع، وقد رصد موظفو الحي بالإدارة الهندسية وإدارة إشغال الطريق هذه البلكونات التي ظهر أنها على وشك الانهيار وتعريض حياة المواطنين للخطر حيث أنها بمنطقة مأهولة بالسكان وعلى الفور تحركنا لإزالتها وإزالة الأجزاء الخطرة منها.

المنشآت الآيلة للسقوط

وأضاف رئيس حي المنتزه أول في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واضحة في هذا الشأن حيث تقوم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحصر شامل بكل حي ويتم المرور عليها بشكل دوري وحث ملاكها أو قاطنيها بتنفيذ قرارات الهدم وقرارات الترميم وفى حالة وجود أجزاء خطرة نقوم بإزالتها ويتم تحرير محضر مخالفة للمالك التقاعس، للحفاظ على أرواح المواطنين وحرصاً على ممتلكات الغير وحتى لا تتأثر العقارات المجاورة للعقار الأيل للسقوط ويتم تنفيذ ذلك بإشراف مهندسي المناطق من الإدارة الهندسية بالحي.