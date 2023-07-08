إعلان تفاصيل مهرجان العلمين في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل

تعقد إدارة مهرجان العلمين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين، والذي يعد أكبر مهرجان ترفيهي رياضي في مصر والشرق الأوسط، والمقرر انطلاقه في شهر يوليو الجاري.

المؤتمر الصحفي في نورث سكوير

ويعقد مهرجان العلمين المؤتمر الصحفي، يوم الثلاثاء المقبل 11 يوليو من الشهر الجاري، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في تمام الساعة 5 مساءا بنورث سكوير.

انطلاق مهرجان العلمين يوم 13 يوليو من الشهر الجاري

وينطلق مهرجان العلمين، في نسخته الأولى يوم 13 يوليو من الشهر الجاري، ويستمر حتى يوم 26 أغسطس من الشهر المقبل، والذي يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، يتضمن كثير من الفعاليات والأنشطة الفنية والترفيهية والرياضية.

حفل تامر حسني في العلمين يوم 21 يوليو

ومن المقرر أن يحيي الفنان تامر حسني، حفلا غنائيا يوم الجمعة 21 يوليو من الشهر الجاري، ويقدم باقة متنوعة من أغنياته الجديدة والقديمة، فضلًَا عن أغنيات فيلمه الجديد تاج الذي حقق إيرادات على مدار الأسبوع الماضي تقترب من 30 مليون جنيه.