انطلاق مهرجان العلمين قريبا.. الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط

تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته خلال أيام قليلة ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

مليون زائر في مهرجان العلمين

يضم المهرجان، الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

تشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

تقام مدينة العلمين الجديدة على مساحة 48 ألف فدان باستثمارات تتخطى 40 مليار جنيه مصري، وتستوعب المدينة ما يقرب من 4 ملايين مواطن.

15 برجا في مدينة العملين

تضم المدينة 15 برجا بارتفاع 100 متر فوق سطح البحر بتكلفة 28 مليار جنيه وتتميز المنطقة بوقوعها على شاطئ البحر المتوسط مباشرة، إلى جانب أطول ممشى سياحي عالمي على شاطئ البحر بطول 14 كيلومترا يعادل كورنيش مدينة الإسكندرية.

كما يقع المجمع التجاري الترفيهي، الذي يعد أول وأكبر مركز ترفيهي وسياحي متكامل في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بإطلالة مباشرة على البحر، أمام منطقة الأبراج ويضم 40 مبنى تتخللها 3 مشايات للكورنيش، كما يضم مركزا تجاريا كبيرا يتضمن أكثر من 350 علامة تجارية، إلى جانب وسائل الترفيه مثل النافورات والسينمات والملاهي والكافيهات ومقرات للبنوك، بالإضافة إلى 6 بحيرات متصلة بمساحة 1700 فدان بالشواطئ.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، التي تعرف بمدينة الفنون، ومقامة على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوي على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع أستديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.