إقامة البطولة العربية للجودو.. ضمن فعاليات مهرجان العلمين

كشف مهرجان العلمين الجديدة، عن فيديو دعائي جديد لفعالياته التي ستنطلق في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، وتضمن البرومو فعاليات وأنشطة المهرجان، منها البطولة العربية للجودو 2023 في مدينة العلمين الجديدة.

تجربة جديدة مليئة بالإثارة

مهرجان العلمين، يقدم تجربة جديدة مليئة بالإثارة والتشويق، من خلال أجندة متكاملة تحتوي على برنامج غني بالحفلات الموسيقية، وأنشطة رياضية وترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر، لتكون عناصر جذب لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، لتصبح مدينة العلمين الجديدة من أفضل الوجهات المرتقبة في العالم.

مهرجان العلمين يعقد في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.

أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط

مهرجان العلمين الجديدة هو أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، والذي يشهد العديد من الفعاليات، منها حفلات لكبار نجوم الوطن العربي وأضخم الأحداث الفنية والرياضية بالإضافة إلى أهم حفل توزيع جوائز في الشرق الأوسط ALalamin Award .