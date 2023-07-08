تامر حسني يفتتح مهرجان العلمين بحفل غنائي كبير.. ينطلق 21 يوليو

ينطلق مهرجان العلمين، أكبر مهرجان ترفيهي لتنشيط السياحة بأولى حفلاته الغنائية، بحفل كبير للنجم تامر حسني، وذلك في حدث فني هو الأضخم خلال عام 2023.

وطرحت الصفحة الرسمية لقناة «DMC» عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام البرومو الرسمي لحفل الفنان تامر حسني المقرر أن يتمّ إقامته يوم الجمعة الموافق 21 يوليو.

برومو حفل تامر حسني

وشهد البرومو الذي تمّ طرحه عددًا من اللقطات الخاصة من مدينة العلمين الجديدة والتي تمّ إنشائها على أعلى مستوى من الإمكانيات بالإضافة الى عدد من اللقطات الخاصة بالفنان تامر حسني من مجموعة حفلات تمّ إقامتها من قبل.

يُذكر أنَّ مهرجان العلمين هو أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط يتضمن كثير من الفعاليات الفنية التي تهدف الى تنشيط السياحة بشكل كبير وينطلق في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس ويضم 12 نشاطًا ما بين رياضي وترفيهي.