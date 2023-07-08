القصة الكاملة لظهور قطار من الضوء في سماء السعودية (فيديو)

آثار ظهور خط من الضوء في سماء المملكة العربية السعودية تساؤلات واسعة، بعد أن وثق مقطع فيديو جسمًا غريبًا في سماء المملكة، عبارة عن خط ضوئي بشكل مستقيم ويتحرك بسرعة في الفضاء، في حين علق الكثير بأنه جسم فضائي غريب.

من جهته، حسم الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق الأمر، ونشر مقطع الفيديو عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» وأوضح أنَّها أقمار «ستارلنك» الفضائية عبرت سماء المملكة العربية السعودية فجر اليوم السبت، وتشاهد من عدة مناطق.

أقمار ستار لنك الفضائية تعبر السماء فجر هذا اليوم السبت وتشاهد من عدة مناطق

*مقطع متداول pic.twitter.com/ifpOcMJIU2 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 8, 2023

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إنَّه تمّ رصد أحدث مجموعة من أقمار «ستارلينك» في سماء السعودية، إذ شوهدت كنقاط مضيئة وساطعة للغاية في خط مستقيم فجر اليوم السبت 08 يوليو 2023، ومن المؤكّد أنَّ الكثير من الناس الذين يراقبون السماء سيعتقدون أنَّها غزو لكائنات فضائية، بحسب قناة «العربية».

وأضاف «أبو زاهرة»: «أطلقت شركة سبيس إكس يوم الجمعة 07 يوليو 2023 دفعة جديدة من أقمار ستارلينك الصناعية إلى المدار، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 48 قمرا صناعيا من قاعدة فاندنبرج للقوة الفضائية في كاليفورنيا».

وتهدف ستارلينك إلى توفير تغطية إنترنت عالمية فائقة السرعة، وسيكون متاحًا حتى في المناطق الريفية والنائية، ومن المحتمل أن تحتاج كوكبة الإنترنت إلى ما لا يقل عن 10 آلاف قمر صناعي في المدار لتوفير تغطية لمعظم أنحاء الكرة الأرضية، غير أن علماء الفلك غير سعداء حتى تجد شركة سبيس إكس وسيلة لتعتيم وميض تلك الأقمار الصناعية، لأنه يمكن لوميضها أن يؤثر على الأرصاد المخصصة لأعماق السماء ذات الأهمية البالغة للبحوث الفلكية الحديثة.