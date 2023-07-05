رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الجوازات السعودية» تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ حالة عمار

كتب:

ا ش ا
09:35 ص | الأربعاء 05 يوليو 2023
موسم الحج

موسم الحج

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الأربعاء، أنّها تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جوازات منفذ حالة عمار على الحدود مع الأردن.

السعودية تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

وأكدت المديرية العامة للجوازات، جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حسب ما نقلت قناة «الإخبارية» السعودية.

وأشارت إلى أنّه جرى دعم منصاتها بالقوة البشرية والأجهزة التقنية لتقديم الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

اقرأ المزيد:

السعودية تبدأ إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

ماذا قالت صحف السعودية عن انتقال البرازيلي فيرمينو إلى النادي الأهلي؟

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية

الصحة السعودية: إنقاذ حاج غيني أصيب بنزيف أثناء أداء المناسك

وزارة الصحة السعودية تطلق حملة «صيفك ضيفك» للتوعية بأمراض الصيف
بقلم ا ش ا