«الجوازات السعودية» تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ حالة عمار

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الأربعاء، أنّها تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جوازات منفذ حالة عمار على الحدود مع الأردن.

السعودية تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

وأكدت المديرية العامة للجوازات، جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حسب ما نقلت قناة «الإخبارية» السعودية.

وأشارت إلى أنّه جرى دعم منصاتها بالقوة البشرية والأجهزة التقنية لتقديم الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.