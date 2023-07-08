 التسجيل في الجامعات السعودية 1445.. اعرف المواعيد

كشفت الجامعات السعودية عن موعد التسجيل في الجماعات السعودية 1445، وناشدت الطلاب السعوديين الذين يرغبون في الدراسة بجامعة سعودية؛ التسجيل خلال المواعيد المحددة.

التسجيل في الجماعات السعودية 1445

وتختلف مواعيد التسجيل في الجماعات السعودية 1445، حسب الجماعة ونوع البرنامج، ومن المهم على الطلاب السعوديون مراجعة الموقع الإلكتروني للجامعة المختارة لمزيد من المعلومات.

التسجيل في الجامعات السعودية 1445، متاح نحو 23 جامعة في المملكة العربية السعودية، جميعها ممولة من الحكومة، والسعودية معروفة بجودة التعليم العالي، وتصنف جامعاتها من بين الأفضل في العالم.

تعرف على الجامعات المتاح التسجيل فيها بالسعودية خلال 1445 هـ:

- الجامعة في الطائف.

- القبول الموحد.

- الكلية التقنية.

- جامعة الامير سطام.

- جامعة شقراء.

- المجمعة.

- القصيم.

- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

- جامعة الملك فيصل.

- جازان.

- الملك فهد للبترول.

- جامعة الملك سعود الصحية.

- أرامكو التدرج الوظيفي.

- كلية الأمير سلطان الصحية.

- الجامعة الإلكترونية.

- جامعة الجوف.

- نجران.

- جامعة حائل.

- كلية المسجد النبوي.

- جامعة الملك عبدالعزيز.

- الباحة.

- جامعة أم القرى.

- كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية.

مواعيد التسجيل في الجماعات السعودية

ومواعيد التسجيل في الجماعات السعودية تختلف من جامعة إلى أخرى، ولكن معظم الجامعات تفتح باب التسجيل للعام الدراسي 1445 في أواخر ذو الحجة، وعدد قليل فقط من الجامعات التي تبدأ التسجيل في وقت مبكر مثل جامعة جازان.

وعمليات التسجيل عادة تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين، وخلال تلك الفترة يحتاج الطلاب تقديم طلباتهم والمستندات الداعمة ودفع أي رسوم ضروروية، بالإضافة إلى إجراء أي اختبارات تحديد المستوى المطلوبة، ومع انتهاء اكتمال التسجيل يستطيع الطلاب الوصول إلى جدول الحصص والبدء في حضور الفصول الدراسية.