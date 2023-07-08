38 وظيفة مطلوبة في السعودية.. بينها مدير عيادات براتب يتخطى 123 ألف جنيه

استعرض موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف أحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي، وظائف شاغرة للعمل في المملكة العربية السعودية لدى عدد من الجهات التي تتطلب عمالة مصرية، والتي تشترط سنوات خبرة ومؤهلات للحصول على الوظيفة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة مدير مجمع عيادات طبي

اسم الشركة: خدمة الاسرة.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

مستوي الخبرة: إدارة عُليا.

سنين الخبرة: 10 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب 45 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 10000 - 15000 ريال سعودي ما يعادل 123554.57 جينه مصري.

وظيفة مندوب مبيعات Presell

اسم الشركة: رواج اتش سي أم .

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 20.

سنين الخبرة: ‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - درجة أولى.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة شيف بيكري فرنسي

اسم الشركة: مؤسسة كوداك.

مقر العمل: بريدة - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: لا يشترط.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 7000 - 11000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 7000 جنيه مصري.

وظيفة فورمان ميكانيكا

اسم الشركة: رواج اتش سي أم .

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 9.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 6-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 41 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) ( دبلوم صناعي خمس سنوات - الشعبة المیكانیكیة ) .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مشرف تركيبات ميكانكية

اسم الشركة: شركة الهندسية المتحدة.

مقر التقديم لـ الوظيفة: الهرم - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات .

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) ( دبلوم صناعي ثلاث سنوات ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مدير مصنع أثاث خشبي

اسم الشركة: روميح ديزاين .

مقر العمل: القصيم - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 35 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد .

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) ( معهد فني صناعي ) .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة جليسة أطفال مقيمة

اسم الشركة: المطيري .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1500- 2200 ريال سعودي ما يعادل 18121.34 جنيه مصري.