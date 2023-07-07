فيلم تاج يتصدر الإيرادات خلال أسبوع في السعودية

لا يزال الفنان تامر حسني يجني ثمار نجاح فيلمه الجديد «تاج» الذي حقق نجاحا كبيرا بموسم عيد الأضحي في مصر وعدد من الدول العربية أبرزها السعودية.

إيرادات فيلم تاج في السعودية

تفوق فيلم تاج هذا الأسبوع على كل الأفلام المعروضة في المملكة العربية السعودية حسبما ذكر بيان الإيرادات الصادر من هيئة الإعلام المرئي والمسموع، وحقق 5 ملايين ريال و469 ألف و895 ريال سعودي.

أبطال فيلم تاج

يضم فريق فيلم تاج عددا من نجوم الفن أبرزهم تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث فيلم تاج حول شخصية سوبر هيرو التي يجسدها تامر حسني، الذي يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم المنتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده في حياته.