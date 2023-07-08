تحرك جديد من الأهلي بشأن صفقة بديل حمدي فتحي

وضعت إدارة النادي الأهلي خطة بديلة لصفقة محمد رضا بوبو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، خوفًا من مغالاة النادي الأخير في قيمة الصفقة.

وعلم «الوطن سبورت» أن إدارة النادي الأهلي حصلت على موافقة بوبو في الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء إلا أن إدارة فيوتشر طلبت تأجيل حسم الصفقة لحين انتهاء الموسم الجاري.

وقامت إدارة القلعة الحمراء بالدخول في مفاوضات مع محمود حمادة، لاعب وسط فاركو، للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي تحسبًا لفشل صفقة بوبو بسبب مغالاة نادي فيوتشر كما حدث في الميركاتو الصيفي الماضي.

الأهلي يسعى لضم بديل حمدي فتحي

وتنتظر إدارة النادي الأهلي حسم لقب الدوري بشكل رسمي من أجل فتح باب المفاوضات من جديد مع إدارة فيوتشر لضم بوبو أو تغيير مسار صفقة بديل حمدي فتحي والتعاقد مع محمود حمادة.

وتسعى إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع سوبر في خط الوسط لتعويض رحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.