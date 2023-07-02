عاجل.. 4 لاعبين على رادار الأهلي لتعويض رحيل حمدي فتحي

وضع النادي الأهلي 4 أسماء خلال الفترة الحالية على طاولة المفاوضات من أجل تعويض رحيل حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى نادي الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بوبو ينافس 3 أسماء على تعويض حمدي فتحي

ويتنافس 4 أسماء على تعويض رحيل حمدي فتحي إلى صفوف النادي الأهلي الموسم المقبل، وعلى رأس هذه الأسماء محمد رضا بوبو لاعب نادي فيوتشر، إضافة إلى إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي الموسم المقبل، ومحمود حمادة لاعب نادي فاركو، وأخيرا كريم نيدفيد لاعب الفريق المعار إلى نادي فيوتشر.

ويحسم المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، اللاعب الذي سيتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويعد محمد رضا بوبو لاعب نادي فيوتشر أقرب الأسماء خلال الفترة الحالية للانتقال إلى جدران القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل، خاصة أن النادي يخوض مفاوضات جادة لضمه خلال الفترة الحالية.

شوبير: صفقة حمدي فتحي انتهت لصالح الوكرة القطري

وكان الإعلامي أحمد شوبير، أكد أمس السبت أن صفقة حمدي فتحي تمت رسميا لنادي الوكرة القطري، بعد الوصول إلى اتفاق مع النادي الأهلي على كافة بنود العقد وتأكد رحيل اللاعب عن جدران القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري خلال الفترة المقبلة، بعد الحصول على موافقة مارسيل كولر.