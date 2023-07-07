عاجل.. مبلغ ضخم.. مدحت شلبي يكشف راتب حمدي فتحي في الوكرة القطري

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن تفاصيل راتب حمدي فتحي مع نادي الوكرة القطري، بعد إعلان النادي التعاقد مع اللاعب قادما من النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تفاصيل راتب حمدي فتحي مع الوكرة القطري

وقال الإعلامي مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج مساء أون تايم، إن حمدي فتحي يتقاضي مبلغ مليون و200 ألف دولار مع نادي الوكرة القطري، بما يعادل مبلغ 50 مليون جنيه مصري، حيث وقع اللاعب مع النادي القطري لمدة 4 مواسم، وسيتم زيادة راتب اللاعب 100 ألف دولار في كل موسم.

صفقة حمدي فتحي مع الوكرة القطري

ووقع حمدي فتحي مع نادي الوكرة القطري لمدة 4 مواسم، بعد الوصول لاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية، وحصل النادي الأهلي على مبلغ 3 ملايين و200 ألف دولار، مع تواجد بند في عقد اللاعب يسمح بحصول اللاعب على نسبة 20 % من نسبة إعادة بيعه خلال الفترة المقبلة.