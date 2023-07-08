وزير دفاع أوكرانيا: نتعهد بعدم استخدام القنابل العنقودية إلا لتحرير أراضينا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، رحب بقرار الولايات المتحدة إرسال قنابل عنقودية إلى كييف، قائلًا إنها ستسهم في تحرير الأراضي الأوكرانية، لكنه تعهد بعدم استخدامها في الأراضي الروسية.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها ستزود أوكرانيا بالقنابل العنقودية المحظورة على نطاق واسع لتستعين بها في هجومها المضاد على القوات الروسية المحتلة.

أوكرانيا ستستخدم هذه الذخائر فقط لتحرير أراضينا

وقال «ريزنيكوف» إن الذخائر ستسهم في إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين، مشددًا على أن أوكرانيا ستلتزم بشكل صارم بتسجيل استخدامها للذخائر وتبادلها للمعلومات مع شركائها، وكتب ريزنيكوف على «تويتر»: «موقفنا بسيط، نحتاج إلى تحرير أراضينا المحتلة مؤقتًا وإنقاذ أرواح شعبنا»، وأضاف «ستستخدم أوكرانيا هذه الذخائر فقط لتحرير أراضيها المعترف بها دوليًا، ولن تستخدمها في الأراضي الروسية المعترف بها رسميًا».

وتحظر أكثر من 100 دولة استخدام الذخائر العنقودية، وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية عددًا كبيرًا من القنابل الصغيرة لتقتل أشخاصًا على مساحة كبيرة بشكل عشوائي، ما يهدد حياة المدنيين، وتشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطرًا يدوم لسنوات بعد انتهاء الصراع، وسعى جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، أمس الجمعة، لتبرير مسألة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية لاستعادة أراضيها المحتلة منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

وقال «سوليفان» للصحفيين: «ندرك أن الذخائر العنقودية تشكل خطرًا على المدنيين جراء الذخيرة التي لم تنفجر، هذا هو سبب تأجيلنا للقرار لأطول فترة ممكنة»، وأكد «ريزنيكوف» إن الجيش لن يستخدم الذخائر العنقودية في المناطق الحضرية وسيستخدمها فقط «لاختراق دفاعات العدو».