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القاهرة الإخبارية: هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب الفجيرة الإماراتية

كتب:

نرمين عفيفي
12:37 م | السبت 08 يوليو 2023
زلزلال يضرب الفجيرة الإماراتية.. تعبيرية

زلزلال يضرب الفجيرة الإماراتية.. تعبيرية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن محطات الشبكة الوطنية الإماراتية لرصد الزلازل التابعة لـ«المركز الوطني للأرصاد»، سجلت اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في مدينة «ضدنا» بالفجيرة الساعة 10:51 صباحًا.

وشعر بعض السكان بالهزة شكل خفيف، دون أن يكون لها أي تأثير، وحددت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل مركز الهزة على عمق 5 كيلومترات.

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بقلم نرمين عفيفي