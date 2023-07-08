القاهرة الإخبارية: هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب الفجيرة الإماراتية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن محطات الشبكة الوطنية الإماراتية لرصد الزلازل التابعة لـ«المركز الوطني للأرصاد»، سجلت اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في مدينة «ضدنا» بالفجيرة الساعة 10:51 صباحًا.

وشعر بعض السكان بالهزة شكل خفيف، دون أن يكون لها أي تأثير، وحددت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل مركز الهزة على عمق 5 كيلومترات.