مراسل «القاهرة الإخبارية»: نواب حاكم مصرف لبنان يهددون بالاستقالة الجماعية

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» عن تطورات الأوضاع في لبنان، بعد تهديد نواب حاكم مصرف لبنان باستقالة جماعية، مع قرب انتهاء ولاية حاكم المصرف نهاية الشهر الجاري، موضحا أن البيان الذي أصدره النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المركزي كان غريبًا، وربما أمر جديد في عمل المصرف.

سنجاب: البيان يأتي قبل أيام من انتهار ولاية حاكم مصرف لبنان

وأضاف سنجاب، خلال رسالة له على الهواء في قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البيان يأتي قبل أيام معدودة من انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في 31 يوليو الجاري، موضحا أن النواب يريدون إخلاء مسئولياتهم، ويؤكدون أنه لا أحد منهم سيتحمل مسئولية إدارة مصرف لبنان المركزي في غياب الحاكم، ويطالبون بالإسراع في تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي قبل انتهاء ولاية الحاكم الحالي.

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»: «فُهم من هذا الكلام بأنه تلويح بالاستقالة، ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال أصدر بيانًا أكد فيه أن القانون ينص على أنه في حالة تعذر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يتولى تسيير أمور المصرف أحد نوابه، داعيًا نواب الحاكم إلى تحمل المسئولية في هذا الظرف»، مؤكدا أن حمل إدارة مصرف لبنان المركزي ثقيل في هذا التوقيت، وربما يريد نواب الحاكم عدم تولي المنصب في التوقيت تحديدًا.