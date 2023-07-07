مندوب فلسطين بالجامعة العربية لـ«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تحاول السيطرة على الضفة الغربية

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خاصة مؤخرا على مخيم جنين كان غاشمًا، فالحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال وتحتوي على عناصر مصنفة إرهابيا مثل بن غفير، مؤكدًا أن إسرائيل تريد القضاء على المشروع الوطني والنضال الوطني الفلسطيني.

الاحتلال يريد إخضاع مخيم جنين

وأضاف « العكلوك»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد إخضاع مخيم جنين، والقضاء على المقاومة الفلسطينية في جنين، من أجل السيطرة على الضفة الغربية، مستشهدا بحديث رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن منذ أيام قليلة أنه سيحارب قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضح مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن عددا من وزراء حكومة نتنياهو المتطرفين أصدروا أيضًا مثل هذه التصريحات، مؤكدًا أن تلك الحكومة ينظرون إلى جنين على أنها منطقة خارجة عن السيطرة الإسرائيلية، وخارجة عن الرقابة الإسرائيلية، وينظرون لها كملجأ ومكان للمقاومة الفلسطينية، فأرادوا كسر هذه الفكرة، وقاموا باقتحام جنين، وهذا الأمر ضد الشعب الفلسطيني وضد المشروع الوطني الفلسطيني.