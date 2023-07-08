الزراعة: بدء تطوير حديقة الحيوان غدا.. وضغط البرنامج الزمني لإعادة افتتاحها

كشف أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء خطة لتطوير حديقة الحيوان، اعتبارا من غد الأحد، الموافق 9 يوليو.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أن خطة تطوير الحديقة تستهدف رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة، واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للزوار، حتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان.

إبراهيم: صعوبة في استقبال الزوار لحين الانتهاء من أعمال التطوير

وأضاف إبراهيم، أنه نظرا لحجم أعمال التطوير والترميم الكبيرة التي تشهدها البنية الأساسية المتهالكة للحديقة، فالأمر يتطلب حفر الطرق الداخلية، وبالتالي ستكون هناك صعوبة لاستقبال المواطنين، حرصا على سلامتهم أثناء مدة التطوير، التي سيتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.

كما أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة عن البدء أيضا في تطوير حديقة الأورمان بالتزامن مع حديقة الحيوان، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.