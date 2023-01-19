«التنسيق الحضاري» يرد على الشائعات بشأن تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

أصدر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، بيانا، يرد على ما تم تداوله من معلومات مغلوطة عن تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة.

وأضاف الجهاز: «يشير الجهاز القومي لـالتنسيق الحضاري في ضوء ما يتم تداوله بشأن تطوير حديقتي الأورمان والحيوان، الجهاز قد سبق وأصدر دليل (أسس ومعايير التنسيق الحضاري للحفاظ والارتقاء وادارة الحدائق ذات الطابع المعماري المتميز عام 2022)».

واعتمد الدليل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، إذ طلب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري من وزارة الزراعة، عرض مشروع متكامل وفقا لهذه الأسس والمعايير، للارتقاء والحفاظ، وإدارة كلا من حديقة الأورمان وحديقة الحيوان.

وسيتم إبداء الرأي فيه فور تقديمه وعرضه على اللجنة المختصة لمراجعته، تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، للاعتماد قبل التنفيذ.