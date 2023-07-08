5 سيارات مستعملة أقل من 160 ألف جنيه.. تحتوي على تكييف

يرغب الكثير من المواطنين شراء سيارة مستعملة تحقق متطلباتهم وتساعدهم على التنقل اليومي، خصوصا في حر الصيف الشديد، بسعر جيد ومواصفات مناسبة، وتتفاوت الأسعار في السوق المصرية وفقًا للموديل والمواصفات والعلامة التجارية، ويمكن العثور على العديد من العروض والتخفيضات على السيارات في السوق المصرية، ما يجعلها متاحة لفئات أوسع من المستهلكين.

وتقدم «الوطن»، في السطور التالية، أفضل 5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 160 ألف جنيه، بحسبما قال خالد علي عضو الشعبة وأحد تجار السيارات المستعملة بالقاهرة:

أفضل 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 160 ألف جنيه

ـ سيارة هونداي فيرنا 2011 مستعملة فبريكا بالكامل برة وجوة، كاملة كهرباء فرش جلد جديد، مانيوال لون فضي، عداد 162000 كيلو، بها تكيف وجهاز إنذار والزجاج الأمامي والخلفي كهرباء، وتأتي هذه السيارة بسعر 145 ألف جنيه.

ـ سيارة تويتا كرولا 1997 مستعملة فبريكا، كاملة كهرباء، مانيوال لون أبيض عداد 20000 كيلو، بها تكيف وجهاز إنذار والزجاج الأمامي والخلفي كهرباء، وتأتي هذه السيارة بسعر 150 ألف جنيه.

ـ سيارة شيفروليه لانوس 2009 مستعملة، مخبوطة من الجنب وتم إصلاحها، مانيوال لون فضي، عداد 250000 كيلو، بها تكيف والزجاج الأمامي كهرباء، وتأتي هذه السيارة بسعر 125 ألف جنيه.

سيارات مستعملة للبيع

سيارة رينو لوجان 2015 مستعملة راشة من الخارج، كاملة كهرباء، مانيوال لون أسود، عداد 150000 كيلو، بها تكيف وجهاز إنذار والزجاج الأمامي والخلفي كهرباء، وتأتي هذه السيارة بسعر 150 ألف جنيه.

ـ سيارة جيلي امجراند 7 مستعملة موديل 2014 فبريكا رشة حزام ، كاملة كهرباء، أوتوماتيك لون أبيض، عداد 168000 كيلو، بها تكيف وجهاز إنذار والزجاج الأمامي والخلفي كهرباء، وتأتي هذه السيارة بسعر 120 ألف جنيه.