6 سيارات مستعملة سعرها أقل من 140 ألف جنيه.. تعرف عليها

يرغب العديد من المواطنين في التعرف على أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري، نظرًا لأسعارها الأقل كثيرًا من السيارات الجديدة، ومن أجل تحديد ما يناسبهم من السيارات وفقا للمبالغ المالية التي يمتلكوها، لذا تستعرض «الوطن» أبرز 6 أنواع من السيارات المستعملة والتي يقل سعرها عن 140 ألف جنيه، حسب ما أعلنته سوق السيارات المستعملة على الإنترنت.

دايو نوبيرا 1 1999

ومن أبرز أنواع السيارات المستعملة في تلك الفئة السعرية، هي سيارة دايو نوبيرا 1 1999، والتي يتراوح سعرها من 105,000 جنيه إلى 133,000 جنيه.

دايو جوليت 1999

كما تأتي سيارة دايو جوليت موديل 1999 ضمن السيارات المستعملة الأقل من 140 ألف جنيه، ويتراوح سعرها من 119,000 جنيه إلى 124,000 جنيه.

دايو لانوس 2 2001

سيارة دايو لانوس 2 موديل 2001 تأتي من أبرز تلك السيارات حيث يبدأ سعرها من 114,000 جنيه، ويصل سعرها إلى 124,000 جنيه.

ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1997

سيارة ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1997 يبدأ سعرها من 114,000 جنيه، ويصل إلى 136,000 جنيه.

دايو لانوس 1999

يتراوح سعر دايو لانوس 1999 بداية من 111,000 جنيه إلى 128,000 جنيه.

دايو لانوس 2000

سيارة دايو لانوس موديل 2000 يبدأ سعرها من 114,000 جنيه، ويصل إلى 128,000 جنيه.