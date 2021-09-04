مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، يلجأ البعض لشراء السيارات المستعملة الرخيصة، وفق الإمكانيات والأموال المتاحة، ويتساءل البعض عن خطوات اختيار سيارات مستعملة رخيصة للبيع في مصر.

وقال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن هناك عدة إجراءات وخطوات، لابد من اتباعها في حال الاتجاه إلى اختيار سيارة مستعملة رخيصة للشراء، وأولها تحديد حجم المبلغ المراد دفعه ثمن للسيارة، مع تحديد السيارة المناسبة، فهناك من يحتاج إلى سيارة صغيرة تكون اقتصادية في استهلاك الوقود وسهولة الركن، وهناك من يرغب في سيارة نظرا للسفر باستمرار، وعلى من يرغب في اختيار أو شراء سيارة مستعملة رخيصة للبيع في مصر، أن يقوم بتجربتها قبل الشراء.

اختيار التاجر وفحص السيارة المستعملة

وأضاف درويش لـ«الوطن» أن من أبرز خطوات اختيار سيارات مستعملة رخيصة في مصر، ضرورة اختيارالتاجر الثقة للمعاونة في تحديد السيارة، ثم يتم الكشف عن ورق السيارة وتسلسله، لضمان عدم التلاعب بأوراق السيارة، ومن حق صاحب الشأن الكشف والفحص عن السيارة قبل الشراء، والبحث في الإنترنت عن أسعار السيارات المستعملة، لافتا إلى أهمية وجود كتيب إرشادي عن أسعار السيارات المستعملة كدليل لمن يرغب في شراء أو بيع سيارة مستعملة في مصر، ففي الدول الأوروبية توجد كتيبات تباع مع الجرائد لكل من يرغب في شراء سيارة مستعملة وتستمر الأسعار ثابتة لمدة 5 سنوات وأكثر، أما في مصر أسعار السيارات حتى المستعملة تتغير باستمرار بسبب سعر العملة والجمارك، وبالتالي تحديد سعرالسيارات لمدة، أمر صعب.

التأكد من ورق السيارة قبل الشراء

ولفت إلى أنه يمكن شراء سيارة مستعملة بـ80 و90 ألف جنيه وأقل من ذلك قليلا، ولابد قبل دفع ثمن السيارة، التأكد من ورق السيارة منعا للوقوع في عملية نصب، مشيرا إلى أهمية التأكد من جسم السيار الخارجي من حيث الطلاء والصدأ وما إذا كانت هذه السيارة تعرضت لحادث أم لا.