10 سيارات مستعملة للبيع بأقل من 150 ألف جنيه في مصر.. فابريكا

يحاول الكثير من الأشخاص شراء سيارة مستعملة بمواصفات جيدة وسعر مناسب لهم، تساعدهم على التنقل يوميًا، وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.

ويقدم محمد صبري، أحد تجار السيارات عبر «الوطن»، مواصفات 10 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 150 ألف جنيه، وأبرزهم فابريكا من الخارج والداخل، كالآتي.

10 سيارات مستعملة أقل من 150 ألف جنيه

- أوبل فيكترا موديل 1994، بسعر 90 ألف جنيه، بحالة جيدة ومزودة بالتكييف وتسجيل وبلوتوث وسماعات وشاشة، والصالون فابريكا.

- سوزوكي ماروتي موديل 2014، بسعر 120 ألف جنيه، فابريكا من الخارج والداخل.

- سكودا فابيا، موديل 2001، بسعر 150 ألف جنيه، وفابريكا من الداخل، والخارج فقط «رش» نظافة.

سيارات مستعملة للبيع

- شيفروليه اوبترا، موديل 2008، بسعر نحو 150 ألف جنيه، وفابريكا من الخارج والداخل.

- مرسيدس اس 300، بسعر 125 ألف جنيه، فابريكا من الداخل، وجنوط أصلية.

- فييات سيينا، موديل 2002، بسعر 110 ألف جنيه، فابريكا من الداخل والخارج.

- bmw 316i، موديل 1987، بسعر 125 ألف جنيه، بحالة ممتازة.

- سيتروين c3، موديل 2003، بسعر 135 ألف جنيه، فابريكا من الداخل بالكامل.

- اسبرانزا a113، موديل 2012، فابريكا من الداخل، وحالة ممتازة بسعر 145 ألف جنيه.

- فولس فاجن موديل 2006، فابريكا من الداخل، وحالة ممتازة، والسعر 120 ألف جنيه.