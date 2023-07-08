مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في البحر المتوسط بكفر الشيخ

عثر أهالي مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، على جثمان شاب عمره 17 عاما، وذلك عقب غرقه بمياه البحر المتوسط بالقرب من محطة كهرباء البرلس، وجرى نقل الجثة عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي.

تفاصيل العثور على الجثمان

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بانتشال الصيادين وأبناء برج البرلس جثمان شاب عُثر عليه غريق بالقرب من محطة كهرباء البرلس.

الشاب اعتاد على السباحة في البحر المتوسط

وعلى الفور، انتقل عدد من ضباط مركز شرطة البرلس لموقع البلاغ لفحص البلاغ، وتبين أن الجثمان لشاب يُدعي «ع.ح.غ»، 17 سنة، مقيم بمنطقة العنابرة التابعة لمركز ومدينة البرلس، وبسؤال أهليته لم يشتبهوا في وفاته، مؤكدين أنه اعتاد علي السباحة في البحر المتوسط، وأنه غرق أثناء الاستحمام.

وتحرر بذلك محضر إداري مركز شرطة البرلس، وجري العرض علي جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة، كما جري إيداع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق لإصدار القرار المناسب بشأنها.