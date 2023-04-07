ما حكم شرب ماء البحر في رمضان دون قصد؟.. الإفتاء تجيب

في شهر رمضان الكريم يحرص العديد من المسلمين على طاعة الله ورسوله، والاجتهاد في العبادة، وثواب الصيام من أبرز ما يحرص عليه الكثير من المسلمين، ويتساءل العديد منهم عن حكم شرب ماء البحر في رمضان دون قصد، وإن كان من مبطلات الصيام من عدمه، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» الحكم السليم وفقا لما نشرته دار الإفتاء.

حكم شرب ماء البحر في رمضان دون قصد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول حكم شرب ماء البحر في رمضان دون قصد، وأجابت عنه الدار في فتوى لها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، وقالت الإفتاء أن هذا الأمر لا يفسد صوم المسلم وبالتالي فإن من دخل في فمه ماء من البحر دون قصد، صيامه صحيح.

حكم السباحة في نهار رمضان

وأشارت دار الإفتاء في فتواها عن حكم شرب ماء البحر في رمضان دون قصد، إلى دخول الماء في الفم عموما، وأوضحت أنه من المكروه أثناء فترة الصيام، أن يكثر العبد ويبالغ من المضمضة، بنية أنها عوضا عن شرب الماء.

كما أشارت الإفتاء في فتواها عن حكم شرب ماء البحر في رمضان دون قصد، إلى أن السباحة أيضا مكروهة أثناء فترة الصيام، خاصة إذا كان ذلك بغير سبب مشروع.