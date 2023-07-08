السجن المشدد 6 سنوات لفني كهرباء لإتجاره بالمخدرات في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 6 سنوات لفني كهرباء لاتجاره بالمخدرات في بورسعيد.

القبض على فىي كهرباء لاتجاره بالمواد المخدرة

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 من شهر يناير عام 2023، والمتهم فيها أحمد محمد مصطفى محمد، فني كهرباء بإحدى الشركات بمحافظة بورسعيد، حيث حاز وحرز بقصد الاتجار جوهر الترامادول المخدر، وأحرز بقصد التعاطي، واعتمد على سلاح ناري طلقات حية خرطوش وسكين لتوزيع المخدرات.

تحريات المباحث حول ضبط المتهم

وشهد محمد هشام شعبان نقيب شرطة بمباحث قسم شرطة المناخ أنه بضبط وتفتيش المتهم والسيارة الخاصة به بإذن من النيابة العامة عثر بحوزته على سلاح ناري مسدس عيار 9 ملي و12 طلقه من ذات العيار، وسلاح ناري بندقية خرطوش عيار 12 ملي و85 قرص مخدر للترامادول، وسلاح ابيض سكين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 5650 جنيها.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة للاتجار والسلاح الأبيض والسلاحين الناريين بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

نتائج تحاليل المواد المخدرة

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص جميعها تحتوي على مادة الترامادول المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وثبت بالعينة الواردة من مستشفى السلام بمحافظه بورسعيد والمأخوذة من المتهم احتوائها على مخدر الترامادول.

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة أحمد محمد مصطفى محمد بالسجن المشدد لمده 6 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيها عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.