قنصل عام روسيا بالإسكندرية: مصر أهم شريك استراتيجي لموسكو في أفريقيا

أكد قنصل عام روسيا بالإسكندرية، كارين فاسيليان، أن مصر تعد أهم شريك استراتيجي في أفريقيا، حيث ترتبط البلدان بعلاقات صداقة دائمة وتاريخية، «فمصر من أقوى وأكبر وأهم الدول في القارة».

وأضاف القنصل الروسي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم السبت- أن مصر تلعب دورا استراتيجيا هاما وفعالا في قارة أفريقيا، في مختلف الميادين والمجالات، مؤكدا أهمية المنتدى الروسي الأفريقي، الذي سيعقد في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، خلال يوليو الجاري، بمشاركة وفد مصري كبير.

العلاقات المصرية الروسية «قوية ومتينة»

وتابع بأن العلاقات المصرية الروسية «قوية ومتينة»، وتشمل مختلف المجالات بما يعكس ويؤكد الصداقة بين الجانبين، قائلا «نحن نستمر في تعزيز التعاون الثنائي في جميع الميادين».

وأكمل: «نحتفل العام الجاري بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، واليوم نقيم احتفالا للأطفال من ذوي الهمم في البيت الروسي بالإسكندرية، بالتعاون مع الغرفة التجارية ونادي روتاري الإسكندرية، وحضور نحو 100 طفل من دور الأيتام وذوي الهمم».