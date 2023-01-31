أحمد موسى: أمريكا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وروسيا يثقون في مصر

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالدور المصري المهم في العمل على التهدئة، وخفض التصعيد على الساحة الدولية، مؤكدًا أن العالم يثق في قدرات الدولة المصرية القوية، مستشهدًا بتوجه وزير الخارجية إلى العاصمة الروسية موسكو، بعد مغادرة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، معتبرًا أنه تطور مهم.

الطرفان التقيا في جلسة مباحثات مشتركة امتدت على مدار ساعتين

كشف موسى خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تفاصيل الرسالة التي حملها وزير الخارجية المصري لنظيره الروسي، سيرجي لافروف، مشيرًا إلى أن الطرفان التقيا في جلسة مباحثات مشتركة امتدت على مدار ساعتين.

وأضاف: «بعض مواقع التوصل الاجتماعي وبعض الناس بتهرّج، لأنهم لا يعلمون قدرة الدولة المصرية، وثقة العالم في مصر»، متابعًا «سامح شكري نّقل رسالة من أمريكا إلى روسيا لوقف الحرب الأوكرانية، وانسحاب موسكو من الأراضي الأوكرانية».

أمريكا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وروسيا يثقون في مصر

وأشار موسى، إلى أن الغرب يريد وقف روسيا إنهاء الأزمة الأوكرانية حاليًا قبل حلول مارس المُقبّل، خوفًا من تصعيد روسي جديد على الأرض، والاستحواذ على مساحات جديدة، مشددًا على أن أمريكا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وروسيا، يثقون في مصر على أنها وسيط نزيه وحيادي.

ولفت موسى، إلى أن وزير الخارجية الروسي مؤكدًا وصول رسالة أمريكية إلى موسكو عبر مصر لإيقاف الحرب في أوكرانيا، وأكد لافروف أن موقف مصر متوازن ومسؤول، وقدّم لشكري كل المعلومات التي طلبتها مصر عن الوضع داخل أوكرانيا، وسير المعارك بها.

وأضاف أن هناك مجموعات خائنة تتحدث عن مصر بشكل غير لائق، الوزير عباس كامل موجود النهاردة في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومع رئيس المخابرات الأردنية، مصر موجودة في أهم قضيتين شاغلين العالم حاليًا، هل فيه محورية وثقة أكبر من كدة، وأي تحرك في الإقليم يبدأ وينتهي من القاهرة».