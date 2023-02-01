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محلل سياسي: أمريكا وروسيا اختارتا مصر لتكون وسيطا بينهما

كتب:

مريم شريف
04:39 م | الأربعاء 01 فبراير 2023
برنامج في النور

برنامج في النور

قال المحلل السياسي فادي عيد، إن الهدف من زيارة وزير الخارجية المصري لروسيا هو نقل رسالة أو عرض وزير الخارجية الأمريكي، متابعا أن أمريكا وروسيا اختارتا مصر لتكون وسيطا بينهما؛ لأنها طرف غير منحاز لأي من الجانبان الروسي والأمريكي.

زيارة غير مخطط لها

وأوضح فادي عيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج في النور، الذي يعرض على قناة «سي تي في»، وتقدمه المذيعة يوستينا يوسف، أن زيارة السفير سامح شكري، وزير الخارجية لروسيا غير مخطط لها، ومبنية على ما تم خلال زيارة وزير الخرجية الأمريكي لمصر. 

وتابع المحلل السياسي، أنه من المرتقب أن تشهد القارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة، حدثا كبيرا سيعد أحد ثمار زيارة وزير الخارجية المصري لموسكو، موضحا أنه بالفعل شهدت عدة دول في شمال أفريقيا خلال الساعات القليلة الماضية تحركات أمنية وعسكرية غير مخطط لها. 

دبلوماسية الرئيس النشطة

وأضاف أن مثل تلك الزيارات تجعلنا نشعر بالفخر؛ فهي تمثل «برستيج عالمي»؛ إذ أصبحت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفرد أجنحتها لكل العالم، ونالت مكسبا جديدا وهو دبلوماسية الرئيس النشطة التي تتخذ قرارات فورية وتنفيذا سريعا، وهو ما يصب في مصلحة البلد بالنهاية.

 

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