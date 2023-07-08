باحث شرعي لقناة الناس: الله أمرنا بضرورة كظم الغيظ والعفو

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن النبي الكريم محمد صلّ الله عليه وسلم، أوصى كل المسلمين بضرورة كظم الغيظ وعدم التعصب، كما أن الله سبحانه وتعالي بيّن لنا في القرآن بأن الإنسان عندما يحاول كظم غيظه فيكون من المؤمنين المتقين الذين ينالون جنة الله سبحانه وتعالى.

الحجار: الشخص في حالة الغضب قد يخرج عن حالة الاعتدال

وأضاف خلال تقديمه لبرنامجه «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس، أن صفة كظم الغيظ والعفو عن الناس لهي من علامات سلامة القلوب، حتى أن الشخص في حالة الغضب قد يخرج عن حالة الاعتدال وقد يؤذي الآخرين.

وتابع: «سيدنا سلمان الفارسي جاء له رجل وقال له إنه رجل غضوب فماذا أصنع؟ فرد عليه الصحابي الجليل بقوله: «يا هذا إذ لم تستطع أن تملك نفسك فعليك ملك لسانك عن السباب وأن تملك يدك عن إيذاء الإنسان بهذا تكون إنسانا استطعت أن تخرج من حدة الغضب».