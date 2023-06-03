شخصيات عالمية زارت الأزهر الشريف قبل زوجة بايدن.. بينهم رؤساء وأمراء

في إطار زيارتها الرسمية لمصر والشرق الأوسط، زارت جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى قرينة الرئيس الأمريكي جون بايدن، الجامع الأزهر، وكان في استقبالها الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر على رأس وفد رفيع المستوى، وظهرت مرتديةً حجابا على رأسها، لتكون بذلك آخر اسم في قائمة المشاهير الذين زاروا الأزهر الشريف خلال السنوات الماضية.

ويستعرض التقرير التالي أبرز أسماء المشاهير ومنهم الملوك والرؤساء الذين زاروا الأزهر الشريف، كالتالي:

باراك أوباما

من هؤلاء المشاهير، الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما وضع على جدول زيارته لمصر زيارة الأزهر الشريف ضمن زيارته الرسمية الأولى له بمصر عام 2009.

رئيس البرتغال

كما زار مارشيلو دى سوزا رئيس جمهورية البرتغال، الأزهر الشريف جامعا وجامعة، وذلك فى إطار زيارته للقاهرة في إبريل عام 2018.

محمد بن سلمان

كما زار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية،الجامع الأزهر الشريف بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد افتتاح أعمال ترميم الجامع في مارس 2018.

الأميرة ديانا

ومن المشاهير الذين زارو الأزهر الشريف، كانت الأميرة ديانا عام 1992، حينما زارت العديد من الأماكن الأثرية من ضمنها جامع الأزهر مرتدية حجاب على رأسها.

خادم الحرمين الشريفين

وعام 2016، زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الأزهر الشريف.

الأمير تشارلز وزوجته كاميلا

وعام 2007، زار ملك بريطانيا الملك تشارلز، وزوجته الملكة «كاميلا» الأزهر الشريف، وسط حفاوة كبيرة من كبار العلماء والتقى بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.