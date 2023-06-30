مفتي الجمهورية: الأزهر الشريف كافح كثيرا ضد أفكار الجماعة الإرهابية  

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الجماعة الإخوانية منذ ظهورها تحاول بإلحاح إيجاد شرعية بديلة للأزهر، لافتا إلى أن الإخوان أرادوا أيضا مساندة الأزهر لأفكارهم ومعتقداتهم.

عدم احتكار الحقيقية

وأضاف شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد وذلك في تغطية خاصة لذكرى ثورة 30 يونيو: «الأزهر كافح دائما ضد أفكار الجماعة وسيد قطب، لأسباب أهمها عدم احتكار الحقيقية لأن الرأي يجب أن يكون متعددا، اجتهادات الأمة على صواب، الاجتهاد وارد بدليل ما فعله الصحابة حينما أدركت صلاة العصر الصحابة في إحدى الغزوات حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم : والله لا يصلين أحدكم في بني قريظة، لكن بعضهم صلى والآخر التزم بما قاله النبي، والكل على صواب فيما اجتهد إليه».

الأزهر الشريف

وعلق شوقي علام: «الأزهر الشريف ضد احتكار الحقيقة والتضييق على الأمة بلا علم، منوها أن تعليم الأبناء في الأزهر يهدف إلى انتشار الأحكام في صورتها الحضارية بمختلف المجتمعات بتعاون الجميع».

وأضاف: «الطالب الأزهري الذي أتى من دولة غير مصر يكون ذو عقلية منفتحة غير محتكرة للحق، عقلية متعاونة فالكل مشترك وخليفة لله في أرضه».