باحث شرعي لقناة الناس: أي خطأ يقع فيه الإنسان يجب مواجهته بطريقة هادئة

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن أي خطأ قد يقع فيه الإنسان يجب أن يُواجه بطريقة هادئة، كما يجب أن يعالج الخطأ حال شعوره بالغضب بشكل أفضل من العصبية: «لو حد غلط فيا وسبني أو شتمني يجب أن أرد عليه بطريقة وأسلوب معالجة للغضب».

الحجار: الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

وأضاف خلال تقديمه لبرنامجه «نبي الرحمة»، والمذاع على قناة الناس، أن النبي الكريم محمد صلي الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: «ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»، وهو حديث ذكره الإمام النووي.

وتابع: «الإنسان ينبغي أن يكظم غيظه لأنه أمر نبوي دلنا عليه النبي الكريم وهو أمر قرآني حثنا عليه الله سبحانه وتعالي، ومعيار القوة والشدة ليس في إيذاء الشخص أو رد الخطأ بخطأ، لكن معيار القوة هو أن تملك زمام نفسك وتستطيع مواجهة الغضب بصورة هي أجمل وأحلي من الغضب».