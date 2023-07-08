وزيرة الخزانة الأمريكية تبحث مع رئيس «المركزي» الصيني في بكين التطورات المالية العالمية

بحثت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، خلال لقائها في بكين اليوم السبت، مع رئيس بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، بان قونج شنج، التطورات العالمية في مجال الاقتصاد الكلي.

وبحسب بيان صحفي ورد على موقع وزارة الخزانة الأمريكية؛ فإن الجانبين بحثا التطورات المالية بما في ذلك التأثير غير المتناسب للصدمات الاقتصادية الأخيرة على البلدان منخفضة الدخل وآراء الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة والصين.

وأشارت يلين، إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة الرياح العالمية المعاكسة، مشددة على أهمية عمل أكبر اقتصادين معًا لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك ضائقة الديون في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والاقتصادات الناشئة وتمويل المناخ.