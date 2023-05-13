مسؤول سابق بالبنتاجون للقاهرة الإخبارية: لن تندلع حرب بين الصين وأمريكا

استبعد ديفيد دي روش المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إمكانية وقوع حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مشيرًا إلى أن الأخيرة تحاول وضع قواعد جديدة مع بلاده.

الصين مصممة أن تكون قوة إقليمية مهيمنة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية جيهان منصور في برنامج «عين على أمريكا» من استديو فضائية «القاهرة الإخبارية» بالعاصمة الأمريكية واشنطن أنه في تسعينات القرن الماضي سٌمح للصين بالدخول في نظام التجارة العالمية حتى نمت كدولة مسالمة ومتقدمة اقتصادية، مشيرًا أنها كانت دولة خطرة لأن الشعب الصيني كان يعاني وقتها تحت وطأة الحكم الشيوعي.

وأشار أن هناك اتفاق بين الحزبين الحاكمين في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الصين أصبحت غنية؛ لكنها ليست ليبرالية، مشيرًا أن الصين مصممة أن تكون قوة إقليمية مهيمنة.

ولفت أنهم رأوا القمع الصيني للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج متهمًا الصين بعسكرة بحر الصين الجنوبي، واحتلال أراضي تملكها فيتنام الفلبين وماليزيا وتهديدها بإطلاق صواريخ على تايوان، وموقفها غير المساعد في المفاوضات مع كوريا الشمالية.