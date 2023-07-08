صاحب دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث: هناك عدم وضوح في النص

قال الدكتور جميل حليم، صاحب دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث، المحامي وعضو مجلس الشيوخ، إنّه ليس ضد حصول كل وارث على حصته في الميراث، كما أنه ضد أن يجور أحد عن حق الورثة والامتناع عن تسليم حصتهم القانونية والشرعية في الميراث.

النص به غموض ولم يتناول بيان أركان الجريمة

وأضاف حليم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»: «عندما لجأت إلى المحكمة الدستورية، رفعت دعوى بعدم دستورية نص المادة 49 المعدلة بالقانون 77 لسنة 1943، لأن النص به غموض ولم يتناول بيان أركان الجريمة من حيث الركن المادي والمعنوي بصورة واضحة».

وتابع صاحب دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث: «تحت يدي العديد من الأحكام الصادرة من محاكم الجنح، وفوجئنا بأن أشخاص كثر ترفع على بعضها قضايا وصدرت أحكام متفاوتة، وبعض المحاكم أصدرت حكمها بالبراءة بسبب عدم وضوح النص وعدم وضوح الركن المادي والمعنوي، وهناك أحكام لم تنظر لهذه الأمور وكانت عبارة عن حبس أو غرامة للأخ أو الأخت التي امتنعت عن تسليم الحصة الوراثية، من خلال هذه الدعوى كنت أريد أن يصبح النص أكثر وضوحا».