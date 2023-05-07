أمين الفتوى يرد على المطالبين بتغيير المواريث: «مفيش عبقري يعرف يعدل»

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النفس تميل إلى المال، وتنشب الصراعات بين الشعوب والأمم على فكرة التملك والحيازة، لذا أراد الله سبحانه وتعالى، أن يبين لنا كيف ينتقل المال من إنسان ميتا إلى حى بعده؟ وكيف تقسم هذه الأموال؟ لافتا إلى أنه لو كان الأمر متروكا، لحصل عليه القوي وترك الضعيف، وهذا غير معقول في الشرع الشريف.

المال له أهمية كبيرة فى الحياة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الشرع الشريف جاء ليضبط الحقوق والتعاملات بين الناس، والمال له أهمية كبيرة فى الحياة، أراد الحق تبارك وتعالى أن يتولى هو أمور القسمة، فى كتابه العزيز، ولذلك لم نجد بابا فى الفقه مشروحا مفصلا كما وجدنا باب المواريث، يعنى الحق تبارك وتعالى يتحدث عن ميراث الأبناء والأبوين والأخوه والزوجة وكله، لدرجة أنه يتحدث عن الربع والنصف والثلث، وما إلى ذلك من الأنصبة الدقيقة».

الإنسان آلة الله

واستكمل: «كثير من الناس يظن إذا أعمل عقله سيستطيع أن يبدع أكثر مما قاله سبحانه وتعالى فى المواريث، فتجد من يريد زيادة حق الزوجة أو الأخت أو خلافه، لكن هذا للأسف مفهوم خاطئ، لأنه لا يعرف مفهوم الآلة وحقها إلا صانعها، والإنسان آلة الله، فالله هو الذي صنعه ويعرف كيف يعيش، فإذا ما رسم الله منهج، في المواريث، ثم يأتى من يظن أنه عبقري ذو عقل رشيد يستطيع أن يعدل في هذا، ويقول فلانة دى صعبانة على المفروض نزود لها حقها ونصيبها، أو فلان ده مسكين، هذا يدخل لا يستطيع أن يدخل فى إدارة الآلة التى صنعها الله».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.