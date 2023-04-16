مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24.. الشافعي يلقي درسا عن المواريث

سردت الحلقة 24 من مسلسل رسالة الإمام الشافعي مضمون الدرس الذي ألقاء الإمام على طلابه وتلاميذه داخل المسجد والذي كان حول «الميراث»، خاصة مع عزم خال الطفل إبراهيم بيع منزل جده الذي يقيم فيه مع والدته وذلك بعد وفاة جده في صراع مع المرض، مستوليا على حق والدته في الميراث من والدها المتوفى.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 24

وضرب الإمام الشافعي مثلا لطلابه قائلا: «القاعدة أن لا ضرر ولا ضرار، فلو لدى صاحبك جرح ينزف ولديك خيط من الحرير فأخذناه إليك لنخيط الجرح، لأننا لا نستطيع ترك الرجل ينزف، فهل ننتزع خيطا من جرح آخر أم نتركه يعيش؟»، ويدعم البويطى قول الشافعى بآية من القرآن الكريم، جاء فيها: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا". وذلك حتى يتضح لهم الأمر

مسلسل رسالة الامام

وكانت الحلقة السابقة من مسلسل رسالة الإمام الشافعي قد تضمنت حرص الإمام على تقديم واجب العزاء للطفل إبراهيم والذي أخبره بأنه سيترك البلاد بصحبة والدته بعد أن إستولى خاله على منزل جده الذي أيده في الأمر قبل وفاته.

وما من الإمام الشافعي وإلا أن يتحدث لخال الطفل إبراهيم ويوضح له أن الله حدد نصيبه فى ميراث أبيه ويذكره بالآية القرآنية التى جاء فيها: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ" ثم يقول بعد أن ذكر أنصبة جميع الورثة "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ" فليس معنى أن أباءك وأجدادك كانوا على عرف وتقاليد خطأ أن تستمر فيه .