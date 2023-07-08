حقوق الإنسان بمجلس النواب: تواصل أمريكا مع مصر على المستوى البرلماني والمجتمعي ضعيف

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال هي المتسيدة على العالم والدولة العظمى به، وسياستها دائما ما ترسم خريطة الأمن السياسي الدولي، غير أن تواصل أمريكا مع مصر على المستوى البرلماني والمجتمعي أضعف بكثير منه على المستوى التنفيذي.

رضوان: المعلومات التي تصل من مصر لأمريكا مجتزأة

وأضاف «رضوان»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن المعلومات التي قد تصل من مصر إلى أمريكا مجتزأة، ولا تصل على المستوى المطلوب، كما أن الرؤى والسياسيات دائما ما كانت تبنى بناءً على الدور الاستراتيجي الهام الذي تلعبه مصر لعمل توازن في الشرق الأوسط.

وتابع: «مصر كانت دائما لاعبا رئيسيا في المعادلة الإقليمية، وهو ما تمثل في قضية ليبيا والمواقف المتواترة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودائما ما تحضر مصر في مثل تلك المشاهد، والجغرافيا والسياسة والإعلام كانت أبرز القضايا التي جرى نقاشاتها خلال الحوار المصري الأمريكي».