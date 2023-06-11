إيمان الحصري تشيد بتبني حياة كريمة حالة الطالبة الأولى بمحافظة كفر الشيخ

أشادت الإعلامية إيمان الحصري، بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعوته الكريمة لتبني الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة حالة الطالبة منة الله عماد، التي حصلت على المركز الأول بالمرحلة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ.

الحصري: الفتاة كانت تذاكر بأقل الإمكانيات

وأضافت «الحصري» خلال تقديمها لبرنامجها «مساء DMC»، المُذاع على فضائية «DMC»، أن الفتاة كانت دائما ما تذاكر بأقل الإمكانيات، لكن بالرغم من ذلك فقد حصلت على أعلى مراكز في الشهادة الإعدادية على مستوى محافظتها.

وأوضحت أن الفتاة كانت قد تواصلت من قبل مع البرنامج عن طريق فيديو وتحدثت خلال المكالمة عن المشاكل التي تمر بها وأسرتها، مشدده على أن ما قام به الرئيس السيسي يأتي في إطار تبني المواهب.

كما وجهت الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة لتبنهم تلك الطالبة، ووجهت الشكر لأم الطالبة لحسن تربيتها للطالبة.